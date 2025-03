Ilrestodelcarlino.it - Playoff Challenge, Yuasa Battery in trasferta

Finalmente ci sono le date della seconda fase del campionato dellaGrottazzolina, di quellache mette in palio il quinto posto in classifica e dunque la qualificazione alla prossimaCup. Si inizia come bene noto domenica 6 aprile con ladi scena alle ore 19 inin casa di Cisterna. Sarà la prima di due trasferte consecutive visto che domenica 13 aprile alle ore 16 la squadra sarà in campo alle ore 16 a Padova. Dopo la doppiaaltri due impegni consecutivi in casa, al PalaSavelli, in appena quattro giorni. Sabato 19 aprile alle 20,30 lariceverà Verona mentre mercoledì 23 aprile sempre alle 20.30 ci sarà la sfida contro Milano. Ultimo incontro della prima fase quello in programma domenica 27 aprile alle ore 17,30 a Modena.