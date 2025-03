Anteprima24.it - Pizzo all’influencer da 250mila followers durante il “live”

Tempo di lettura: 3 minutiPassavano davanti alle bancarelle dei venditori ambulanti di fuochi d’artificio, a bordo di scooter, armi in mano. E’ così che, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, scattavano le intimidazioni della camorra per poi pretendere il pagamento di somme di denaro. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di sei uomini. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di concorso in estorsioni aggravate dal metodo mafioso, commesse ai danni di venditori ambulanti di fuochi d’artificio. Figura anche un influencer datra i venditori ambulanti di fuochi di artificio vittime delle estorsioni e delle tentate estorsioni dello scorso Capodanno in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.