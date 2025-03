Sport.quotidiano.net - Pisa stende il Cosenza 0-3. Nerazzurri in fuga per la serie A

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 marzo 2025 – “Vogliamo allungare il distacco” aveva dichiarato Inzaghi alla conferenza stampa della vigilia. E subito è stato accontentato. La sconfitta dello Spezia in casa con il Brescia e il successo delvalgono il +8 in classifica rispetto ai liguri. Un margine di vantaggio sempre più considerevole a favore deinella lotta al secondo posto, con sette partite rimaste da giocare. Una gara probabilmente più semplice del previsto, quella del “Marulla”, con ilbravo a chiudere la pratica nei primi quarantacinque minuti, grazie a tre gol nati da calcio piazzato: quello rocambolesco di Moreo e la perla di Touré su sviluppo da angolo, l’autorete di Micai propiziato dalla punizione di Angori. Il tutto, con i padroni di casa rimasti in 9 dopo 43 minuti, che ha reso la seconda parte una passarella, buona per Inzaghi per fare le rotazioni, dando minutaggio così anche a Solbakken e Castellini (alla prima presenza).