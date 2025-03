Lanazione.it - Pisa Ciok in rosa. Mastri ai banchi in attesa del Giro

Leggi su Lanazione.it

Taglio del nastro per ‘’, un evento interamente dedicato al cioccolato artigianale, quest’anno declinato in "" in vista della tappana deld’Italia. L’iniziativa è firmata Confcommercio Provincia die Fiva Confcommercio, in collaborazione con il Comune di. Ideicioccolatieri provenienti da tutta Italia sono stati allestiti in piazza Vittorio Emanuele II, cuore della manifestazione dolciaria fino a domani (orario 10-20). Saranno tante le sorprese riservate al pubblico: dall’esibizione della tavoletta di cioccolato da guinnessdi 15 metri fino alla creazione di una bicicletta di cioccolato dedicata ald’Italia. "La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi che accompagnano la città verso la tappa deld’Italia e rappresenta un’importante occasione per valorizzare l’artigianato di qualità e rendere ulteriormente viva e attrattiva la città in vista di un appuntamento importante come quello della corsa, in questa occasioni grazie a maestri cioccolatieri che intratterranno grandi e piccoli con specialità artigianali e contributi a tema" afferma il presidente di Confcommercio Provincia diStefano Maestri Accesi.