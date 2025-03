Ilgiorno.it - Pippa Bacca avrebbe cinquant’anni. Sulle sue tracce a Palazzo Morando

Leggi su Ilgiorno.it

, se non fosse morta a 33, il 31 marzo 2008, uccisa brutalmente da un uomo che le aveva dato un passaggio durante il progetto Spose in viaggio con cui lei e la collega Silvia Moro volevano arrivare in autostop a Gerusalemme. Un messaggio di pace e fiducia nel prossimo. Nonostante l’epilogo, quel messaggio arrivò potentissimo soprattutto in Turchia dove morì, nome d’arte di Giuseppina Pasqualino di Marineo: un “innesto”, come il titolo della mostra - “: inesti” - che la festeggia da oggi, sabato 29 marzo, fino al 7 settembre a, in collaborazione con la famiglia dell’artista e il Comune di Milano, curata da Mirco Marino e Rosalia Pasqualino di Marineo, sorella die direttrice della Fondazione Piero Manzoni (che era lo zio).