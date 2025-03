Piove sul bagnato

Leggi su Ildenaro.it

Il mese di marzo è a un passo dalla chiusura e con esso il primo trimestre dell’anno. Solo per dare uno scossone – la scossa, anche se lontana dall’Europa, c’è stata qualche ora fa -, lo stesso primo quarto del 2025, a colpi d’ascia, non lascia tranquillo nessuno. Basti pensare che un vecchio adagio del contado vuole che “il buongiorno si vede all’alba” per trarre qualche spunto di riflessione su come potrebbe articolarsi la restante parte dell’anno. Prima però è doveroso volgere lo sguardo verso lidi lontani, quelli del Myanmar, un tempo Birmania. Il disastro provocato dalle scosse di ieri certamente sarà ricordato come una apocalisse in forma appena ridotta, comunque con un numero enorme di vittime e danni materiali non ancora quantificabili, neppure a spanne. La mente di chi ha superato da un bel po’ il mezzo secolo è andata senza indugio alla fine del 1970, quando un disastro del genere colpì il confinante Bangladesh.