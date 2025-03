Lanazione.it - Pietrasanta ospita il 3° Sportcity Meeting e il ritorno dei Giochi della Gioventù

Leggi su Lanazione.it

Il passaggio del testimone-Assisi , per il 3° “” e il “” dei"che però, dalla nostra città, non se ne sono mai andati", precisa con orgoglio l’assessore allo sport Andrea Cosci, in riferimento ai corsi di attività motoria e alla “festa” delle “Piccole Olimpiadi” che il Comune, fin dai primi anni 2000, ha continuato a sostenere con le scuole primarie. Martedì a Roma, sotto l’egidaFondazione, saranno ufficializzati questi due momenti che vedranno la città ancora una volta nel panorama sportivo nazionale. Durante la conferenza stampa sarà presentato anche lo “Edu”, 1° incontro dedicato a sport ed educazione che si svolgerà aalla fine di maggio, in concomitanza con la fase provinciale dei nuoviall’impianto di atletica Falcone e Borsellino la mattina di venerdì 23 maggio.