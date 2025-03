Messinatoday.it - “Picture this”, l’emozionante viaggio sinestesico di Ernst Reijseger fra violoncello voce ed immagini

Il violoncellista e compositore, si è esibito il 27 marzo a Messina per la Filarmonica Laudamo, un musicista con un percorso eccentrico, famoso in tutto il mondo per le composizioni e collaborazioni internazionali nel jazz sperimentale, nella musica etnica, nella musica classica.