Iltempo.it - Picierno smonta la polemica: "Surreale, non si incontra solo chi la pensa come te"

Acque mosse in casa Pd. L'incontro tra l'europarlamentare Pinae una delegazione del think tank Israel Defense and Security Forum (Idsf) ha scatenato l'ennesimo putiferio e spaccato i Dem. Da Andrea Orlando, a Laura Boldrini, da Susanna Camusso a Nico Stumpo: una schiera di indignati si è opposta all'appuntamento preso dalla vicepresidente del Parlamento europeo con delega all'antisemitismo e all'assemblea del Mediterraneo accusandola di essere un'amica degli ebrei e di sposare posizioni incompatibili con la forza politica guidata da Elly Schlein. Are la, definendola "", è stata oggistessa: "C'è una situazione di antisemitismo e se qualcuno mi chiede un appuntamento per discutere di antisemitismo, io l'incontro: questo non toglie niente alle mie posizioni che sono naturalmente molto distanti,ho detto in tante occasioni, da quelle di questa associazione e sono molto distanti da quelle di Netanyahu", ha detto a proposito nella gogna mediatica (e non) di cui è stata vittima.