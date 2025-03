Ilfattoquotidiano.it - Picierno (Pd): “L’incontro con la lobby di estrema destra israeliana? Polemica surreale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a Bruxelles tra una delegazione di parlamentari europei, tra cui la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina, e laIsrael Defens and Security Forum, è diventato un caso politico all’interno del Partito democratico. L’Idsf è un’organizzazione di ex militari che sostiene le iniziative e gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania e che nega la soluzione ‘due popoli, due Stati’ per porre fine al conflitto tra Israele e palestinesi. Oggiera l’ospite che apriva, con il suo intervento, il secondo congresso di Azione in corso a Roma. Arrivando al Rome Life Hotel la vicepresidente ha risposte a due domande sul tema, liquidando la questione come “” e congedandosi dalla stampa tenuta, nella prima parte della mattinata, dietro un cordone di sicurezza.