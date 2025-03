Unlimitednews.it - Pichetto Fratin “Dazi Usa? Bisogna definire nuovi equilibri mondiali”

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – “Trump si è candidato con l’American First, facendo gli interessi degli americani. Naturalmente l’Europa deve tutelarsi per fare gli interessi dell’Europa. Si tratta di. La sfida che si sta vivendo sul fronte dell’elettrico e deicon gli Stati Uniti mette a dura prova il nostro sistema produttivo”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, a margine del convegno “Il futuro dell’automotive passa da qui” che Forza Italia ha organizzato questa mattina al Museo Nazionale dell’Automotive di Torino. “L’Europa deve tutelare le proprie produzioni, modificando il Fit for 55 che ha cato grandi danni al sistema dell’automotive – ha aggiunto Pichettto – È vero che non abbiamo più grandi case automobilistiche a livello nazionale, ma siamo ancora uno dei primi produttori d’Europa, perché metà delle auto tedesche sono auto italiane”.