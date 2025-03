Ilgiorno.it - Piccoli giardinieri per un giorno. A dimora 222 arbusti e alberi

per un: 70 bambini e bambine della scuola materna bilingue Geis di Arese, nell’ambito del progetto “Forestami“, hanno partecipato alla piantumazione di 222nell’area verde di viale Marietti, in località Valera. Sono stati loro i protagonisti della mattinata affiancando i volontari della cooperativa sociale Opera in fiore. Prima hanno ascoltato attentamente tutte le curiosità sulle specie arboree eve interessate dall’intervento e poi con tanto di guanti e palette hanno piantato farnie, cerri, carpini bianchi, ciliegi, olmi, evonimi e cornioli. "Il nostro Comune ha aderito con convinzione al progetto Forestami, un’iniziativa ambiziosa e di grande importanza per il nostro territorio. Siamo consapevoli che si debba agire concretamente per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, proteggere l’ambiente e offrire un futuro sostenibile, soprattutto per le prossime generazioni – dichiara il sindaco Luca Nuvoli –.