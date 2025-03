«Picchiato dopo l'arresto», un filmato riprende la scena a Roma. I carabinieri avviano verifiche - Il video

Leggi su Open.online

Sta facendo discutere undi pochi secondi, pubblicato dal quotidiano Domani e rilanciato dalla senatrice Ilaria Cucchi, dove si vede un giovane correre per strada, inseguito da tre uomini, tra cui uno in divisa da carabiniere. Lasi chiude con il fermo del ragazzo, spinto a terra tra due auto in sosta. Sullo sfondo si sente qualcuno esclamare «bravo». Quanto accaduto è ora oggetto dida parte del comando provinciale deidi, che ha già informato la procura. Ilè stato acquisito come elemento di approfondimento.IlVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Cucchi (@ilariacucchiofficial)La dinamica dei fattiSecondo le prime informazioni ricostruite dai, ilmostrerebbe la fase conclusiva di un’operazione antidroga nell’area pedonale vicina al mercato Esquilino di