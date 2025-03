Picchiato da Cc acquisito video Roma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Accertamenti dei Carabinieri in corso, dopo il, girato col cellulare da una giornalista de Il Domani, in cui si vede un 34enne gambiano inseguito da 2 uomini in divisa e poi spintonato a terra nel quartiereno di S.Lorenzoile informata la Procura. Convalidato l'arresto dell'uomo, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Racconta la giornalista: lo prendevano a pugni, "hanno smesso solo quando hanno visto che li stavo riprendendo". Denuncia l'episodio anche la senatrice Ilaria Cucchi.