Picchia la figlia di 18 mesi, bimba ricoverata in ospedale

Rimini, 29 marzo 2025 – Una bambina di appena 18. Sollevata di peso, sbattuta sul letto come una bambola di pezza, presa a schiaffi e strattonata ripetutamente. Tanto da finire in, con un trauma cranico e cerviale, giudicato dai medici guaribile in 7 giorni. A mettere in atto queste azioni di una violenza inaudita sarebbe stato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il padre della piccola, un riminese di 27 anni, difeso dall’avvocato Gilberto Martinini. All’inizio di febbraio, il giovane – che attualmente si trova in carcere – era stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e minacciato di morte la compagna, dopo averla segregata per giorni, insieme alla figlioletta, in un residence di Riccione. Scavando nel passato della coppia, gli inquirenti hanno portato a galla un lungo elenco di maltrattamenti e vessazioni, perpetrate dal 27enne sia ai danni della fidanzata che ai danni della bambina.