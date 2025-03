Lanazione.it - Piano di protezione civile congelato: "Risale al 2012, mai aggiornato"

Leggi su Lanazione.it

"Montemurlo è uno dei comuni più colpiti dalle varie ondate di maltempo. È necessario fare un salto di qualità nelladel territorio dal rischio idrogeologico ma anche nella gestione dell’emergenza. Da quanto emerso dalla consultazione dei documenti disponibili, ildelladel Comune di Montemurlo risultante ale, per quanto adesso in nostro possesso, nonda allora". Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, e Lorenzo Marchi, capogruppo di Forza Italia a Montemurlo lanciano il sasso contro il mancato aggiornamento deldicomunale. "Da allora, però, molto è cambiato e in peggio: dobbiamo essere pronti e rispondere alle emergenze di oggi con mezzi nuovi e soluzioni nuove, anche se - vogliamo sottolinearlo - laha fatto sempre molto per il Comune.