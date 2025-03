Zonawrestling.net - Pete Dunne affronterà Timothy Thatcher a Bloodsport XIII

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi,lotterà in occasione dell’evento Josh Barnett’sin programma il prossimo 17 aprile a Las Vegas, Nevada, nel weekend di WrestleMania 41. Per il wrestler britannico sarà la prima volta in questa particolare tipologia di evento caratterizzato dalla presenza di un ring senza corde e da regole sui generis. Infatti, gli unici modi per vincere sono quelli per KO, sottomissione o squalifica, non esiste il pin di tre. Ora è stato reso noto l’avversario della Superstar WWE.vsSaràl’avversario diin quel di. Mentre persarà la prima volta in questo particolare tipo di evento,può essere considerato un veterano con uno score di 3-4-1. Ricordiamo cheè una vecchia conoscenza del WWE Universe, con un passato a NXT tra il 2020 e il 2022.