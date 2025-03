Sport.quotidiano.net - Pesistica. Dieci podi e primo posto tra le società per il Cus, nella gara regionale di Modena

Incetta di medaglie per i pesisti del Cus Ferrara, impegnati nel week end presso l’Accademia Militare di, nel secondo turno delle gare Open2025, valido come seconda prova di qualifica nazionale. 155 gli atleti in, con rappresentato tutto il megliodella disciplina, ma il bottino dei cussini è stato di tutto rispetto con 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e un bronzo. A questi vanno aggiunti i premi conquistati da Lucio Brondi come miglior atleta giovanile e dal Cus Ferrara, primasportiva classificataclassifica generale a punti. Nel dettaglio Arianna Rimondi,categoria -77, con Lorenzo Di Camillo orocategoria junior cat.-79. Gradino più alto delo per Matteo Magossicategoria -71, mentre Massimo Gennari con ilfra -98, è stato premiato come miglior atleta senior/assoluto.