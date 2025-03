Lanazione.it - Perrella alla guida del Macro. Prestigioso incarico a Roma per l’ex direttrice del Pecci

delCristianaè la nuovadel, il Museo d’arte contemporanea di, fra le istituzioni più prestigiose in Italia in questo settore. Un riconoscimento importante per, prescelta in una rosa di 44 candidature. Il, situato nei pressi di Porta Pia, è un luogo di grande suggestione, con una ricchissima collezione di opere del ’900 e di artisti delle ultime generazioni: un polo di indiscusso valore per lo studio e la valorizzazione dell’arte contemporanea.ha diretto ildal 2018 al 2021, contribuendosua crescita anche in rapportocittà esua programmazione artistica, nonostante le grandi complicazioni portate dal covid. Il suo rapporto con ilsi è chiuso in modo molto brusco nell’ottobre 2021, con un licenziamento deciso del cda presieduto da Bini Smaghi e comunicatole via mail, nonostante il suo contrattato da direttore fosse stato rinnovato per altri tre anni solo sei mesi prima.