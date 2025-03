Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: ferita

Brutto incidente in via XX Luglio, a metà pomeriggio di ieri. Per cause in fase di accertamento, ma probabilmente anche complice l’asfalto reso viscido dalle piogge, un’autovettura condotta da una signora avrebbe perso ildel mezzo, per poi terminare la corsaun lampione andato distrutto. Il veicolo, quando si è trovato all’altezza della curva, sarebbe ruotato su sé stesso, per poi sbattere sul cordolo stradale e, infine, suldell’illuminazione pubblica. Necessario l’intervento dei sanitari del 118. La Croce Verde di Jesi ha provveduto a trasferire la conducente al pronto soccorso dell’ospedale Urbani, dov’è arrivata per svolgere gli accertamenti di rito, ma per fortuna sarebbe rimasta pressoché illesa. Sul posto anche la Polizia locale, che ha disciplinato i primi rilievi ed ha provveduto a gestire il traffico in una zona particolarmente frequentata.