Perché il vaffa di Del Debbio è un capolavoro

Luca Bottura, bandiera europea d'ordinanza, nella bio di X ha una nuova qualifica di cui (evidentemente) va molto fiero: inventore ufficiale del termine “retequattrista”. Parliamo del neologismo col quale il giornalista, innamorato anche della scrittura satirica, vorrebbe identificare “qualcosa che non va bene” come una fabbrica di disinformazione, propaganda e magari,no, fake news. Tanto da essersi guadagnato unin diretta tv da parte di Paolo Delche, nel corso dell'ultima puntata della sua trasmissione Dritto e Rovescio è sbottato riservando un dritto (e pure un rovescio) al teorico Bottura e all'editorialista di Repubblica, ben più noto al pubblico del grande schermo, Massimo Giannini. Ma cosa aveva fatto questo Bottura, fino a oggi noto come conduttore radiofonico e autore di una satira politically correct, per far arrabbiare così il toscanaccio di Rete 4? Il Bottura, sul suo profilo X, ha pensato bene di elevare addirittura una sorta di peana a Romano Prodi per la tiratina di capelli che l'ex premier ha riservato alla giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici.