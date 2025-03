Cultweb.it - Perché il latte crudo è pericoloso? La preoccupazione degli esperti è legata a un fattore chiave

Leggi su Cultweb.it

Negli ultimi anni, il consumo diha suscitato un crescente interesse tra coloro che cercano alimenti meno processati e più naturali. Tuttavia, glidi sicurezza alimentare mettono in guardia sui rischi legati al consumo di questo prodotto non pastorizzato. Ilpuò contenere batteri pericolosi per la salute umana, rendendolo una potenziale fonte di infezioni gravi. Partiamo dall’inizio. Ilè quello che non ha subito alcun trattamento termico, come la pastorizzazione o la sterilizzazione, processi fondamentali per eliminare agenti patogeni.La pastorizzazione, in particolare, introdotta da Louis Pasteur nel XIX secolo, è un trattamento termico che elimina i batteri patogeni senza alterare significativamente il valore nutrizionale del. Questo processo ha contribuito a ridurre drasticamente le infezioni alimentari legate ai prodotti lattiero-caseari e continua a essere considerato il metodo più sicuro per il consumo di