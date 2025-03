Panorama.it - Perché Adolescence piace (ma non ci renderà migliori)

C’è qualcosa di profondamente doloroso nel modo in cui oggi consumiamo storie comeo Il ragazzo dai pantaloni rosa. Guardiamo, commentiamo, magari ci emozioniamo, ma poi? Poi tutto evapora. Le cicatrici dei personaggi restano solo su di loro, non su di noi. Non permettiamo alla tragedia di attraversarci, di cambiarci, di purificarci cioè rendercicon il pensiero, il ragionamento, il confronto. Ma non era questo il senso della catarsi?I greci sapevano che il dolore visto in scena non serviva solo a commuovere, ma a trasformare. La tragedia non era intrattenimento: era un rito. Lo spettatore viveva il tormento dell’eroe, in qualche modo, quel tormento era anche il suo. Tutta Atene ha guardato Antigone a teatro e nei giorni successivi tutti hanno discusso sulle decisioni prese, sugli atteggiamenti dei diversi personaggi, trovando ragioni e torti di volta in volta in questo o in quell’altro protagonista, sentendosi l’uno e l’altro, e poi ancora l’opposto.