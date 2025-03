Ilrestodelcarlino.it - "Per il Carpi è una finale per i playoff"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eccola l’ennesima, questa volta con l’orizzonte sui. Ilriceve alle 17,30 il Gubbio che lo precede di un punto al 10° posto e anche mister Cristian Serpini sposta l’obiettivo dalla salvezza ("ormai è acquisita virtualmente") sulla corsa per un posto negli spareggi. "Come ho detto ai ragazzi – le sue parole – è unache ci può permettere di competere per i. Firmerei per ripetere la prestazione di Campobasso, ovviamente correggendo le disattenzioni nel. Dal Pescara in poi questa squadra non ha mai sbagliato una gara, veniamo da un bel percorso che deve dare consapevolezza: se giochiamo così restiamo in corsafino alla fine. Il Gubbio? Con Fontana e un 4-3-3 che fa tante rotazioni hanno trovato equilibrio, la rosa al netto degli infortuni è da zone alte.