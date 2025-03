Quotidiano.net - Pensioni, perché si rischiano 44mila esodati. Cgil: cosa succede nel 2027

Rom, 29 marzo 2025 – Il governo, entro pochi mesi, dovrà decidere se bloccare l’incremento di tre mesi dei requisiti previdenziali dalo se confermare il meccanismo dell’aspettativa di vita e, dunque, far partire l’aumento. Un’eventualità, quest’ultima, che non solo farebbe crescere le condizioni previste per la pensione di vecchiaia e per quella cosiddetta anticipata, ma che creerebbe un’altra platea di lavoratori, senza stipendio e senza pensione. Se nelscatterà l'aumento dell'età per andare in pensione legata all'aspettativa di vita potrebbero esserele persone che si troverebbero senza reddito e senza contribuzione in attesa della pensione: la denuncia arriva dallache sottolinea come questo sia il numero di coloro che sono usciti dalle aziende attraverso accordi di isopensione, con scivoli fino a sette anni, espansione e solidarietà, prevedendo di raggiungere i vecchi requisiti per la pensione, ovvero 67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata.