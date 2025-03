Pensioni in ritardo di 3 mesi per 44mila esodati, la denuncia dei sindacati

Leggi su Quifinanza.it

La Cgil lancia l’allarme: se nel 2027 si concretizzerà l’aumento dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita, circarischiano di trovarsi senza reddito e senza versamenti contributivi in attesa della pensione.Si tratta di persone che hanno aderito negli ultimi anni a misure di uscita anticipata, per effetto dell’adeguamento automatico dei requisitistici alla speranza di vita.a rischio con l’aumento dell’età pensionabileNei prossimi, l’Istat renderà noto il dato sulla speranza di vita a 65 anni, fondamentale per stabilire se l’età pensionabile aumenterà nel 2027. Entro la fine di quest’anno, il governo dovrà decidere, tramite decreto, se adeguare l’età per la pensione di vecchiaia e i requisiti contributivi per quella anticipata.Dopo la flessione dell’aspettativa di vita a 65 anni dovuta alla pandemia, si è verificato un “aumento significativo” di questo valore, che potrebbe innescare l’incremento dell’età pensionabile nel 2027 fino a tre