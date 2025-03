Laprimapagina.it - Penne, le case a 1 euro attirano interesse internazionale: 1.700 richieste in dieci giorni

Da quando la CNN ha diffuso la notizia dellein vendita a 1, una cittadina di all’incirca 11 mila abitanti in provincia di Pescara, lalla di posta del Comune è stata sommersa. In poco più di, sono arrivate circa 1.700 email da tutto il mondo.A differenza di altri progetti simili in Italia, l’iniziativa anon richiede un deposito cauzionale. L’unica condizione per acquistare è ristrutturare l’immobile entro tre anni. Questo progetto è pensato per combattere lo spopolamento e il degrado delle abitazioni nel centro storico del paese. Sebbene non sia il primo esperimento di questo tipo in Italia, ha riscosso un grande successo, tanto che nel 2022 una prima tranche di treera già stata venduta a un prezzo simbolico, dando vita anche a nuove opportunità di internazionalizzazione.