Ilgiorno.it - Penitenziaria, festa a metà: "Strutture fatiscenti"

inieri in Vanvitelliano per il 208° dalla fondazione. Alla cerimonia, presenti numerose autorità, attestati corali di riconoscenza al personale che ogni giorno lavora nelle carceri. "Un esempio di dedizione al servizio pubblico che non solo garantisce la sicurezza in contesti difficili, ma collabora al reinserimento dei detenuti nella società" ha sottolineato la sindaca Laura Castelletti. Per troppi anni, tuttavia, per dirla con le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che ha promesso un’inversione di tendenza, la"è stata lasciata sola, alle prese con una popolazione carceraria cambiata, in cui sono molti i malati psichici, con dipendenze multiple, o gli stranieri senza legami". Tutto "in contesti inadeguati, con vincoli strutturali che peggiorano le difficoltà di gestione e la sofferenza della popolazione carceraria" ha evidenziato la direttrice Francesca Lucrezi.