Pecorelli andrà in carcere in Albania Il ministro conferma l’estradizione | Profonda ingiustizia ma non ho paura

Con il sì alè ildella giustizia Carlo Nordio a scrivere l’ultimo capitolo della vicenda di Davide, assurto alle cronache come il "naufrago di Montecristo". L’ex imprenditore di San Giustino tra qualche giorno verrà condotto inper andare in: deve scontare 4 anni di reclusione per truffa, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia. "No, non ho– dice – mi preoccupo per la mia famiglia, i figli, mio padre e mio fratello disabili. Questa estradizione inè una". Davideha indetto una conferenza stampa ieri mattina per parlare di questa vicenda giudiziaria e per sancire la sua "uscita di scena" avvenuta tra l’altro, con un coupe de theatre. Ha presentato infatti un capo d’abbigliamento, linea "Castello d’If" (si chiama come ildel conte di Montecristo nel romanzo di Dumas): un cappotto in cachemire con bottoni d’oro vero (il prezzo sul mercato oscilla tra i 20 e i 30 mila dollari).