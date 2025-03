Ilgiorno.it - Pavia, ragazzo aggredito da gruppo di giovani: spintonato per la catenina dal collo

, 29 marzo 2025 - Accerchiato da un gruppetto die rapinato dellad'oro che aveva al. Unè statonella serata di ieri, venerdì 28 marzo, verso le 23, nel centro storico di, in via XX settembre, la strada pedonale tra piazza Petrarca e corso Cavour. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia, ma ildi aggressori si era già nel frattempo dileguato nel nulla fuggendo a piedi per le stradine del centro storico pavese. La vittima non ha per fortuna riportato conseguenze fisiche e non è stato necessario l'intervento sul posto dei soccorsi sanitari. Ilha riferito di essere stato avvicinato e accerchiato da un gruppetto di 5 o 6, all'apparenza tra i 18 e i 20 anni. Una situazione purtroppo frequente nelle strade e piazze della movida, nonostante la presenza di altri passanti che non intimorisce affatto questi gruppi di malviventi che riescono invece a isolare la vittima prescelta e agire, forti proprio per l'azione 'in branco'.