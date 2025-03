Ilgiorno.it - Pavia, pensionato di 80 anni aggredito con violenza nell’androne di casa per un orologio da due soldi

– Spintonato a terra econ, per portargli via undi scarso valore. Undi 80è stato rapinato nel pomeriggio di venerdì 28 marzo. Stava rientrando a, nel centro storico di, in via Domenico da Catalogna, traversa di via Defendente Sacchi a lato dell'immobile della Provincia che è stato in passato anche l'ex caserma dei carabinieri. La dinamica della rapina Appena ha aperto il portone, è stato seguito nell'androne da due sconosciuti, descritti come giovani. Lo hanno spinto da dietro e fatto cadere a terra. Mentre uno dei due restava al portone, l'altro ha immobilizzato la vittima mettendosi sopra di lui a cavalcioni e gli ha sfilato dal polso l'per poi fuggire senza prendere anche portafogli e cellulare. Proprio l'sembra dunque che fosse l'obiettivo dei malviventi, che probabilmente avevano seguito l'anziano e aspettato il momento propizio per mettere a segno il colpo.