Linkiesta.it - Pausa Café rimette in corsa le persone in difficoltà

Leggi su Linkiesta.it

Caffè, birra e pane sono i tre prodotti attorno a cui si sviluppano le iniziative di, nata nel 2004 da un progetto di cooperazione internazionale realizzato con le comunità indigene produttrici di caffè del dipartimento di Huehuetenango, in Guatemala, storicamente escluse dai benefici del proprio lavoro, con lo scopo di creare migliori condizioni di vendita grazie a un partenariato tra produttori, trasformatori e consumatori.Con il contributo di, la Fondazione Slow Food ha individuato le zone di produzione nelle coltivazioni in altura, sopra i 1.500 metri di altitudine, e ha selezionato cinque aree vocate, facendo diventare nel 2002 il caffè Huehuetenango il primo presidio internazionale Slow Food. L’idea della cooperativa di ridurre le intermediazioni, per offrire ai consumatori italiani un caffè gourmet a un prezzo equo, si è concretizzata così con il Caffè delle Terre Alte di Huehuetenango, tostato in purezza nel laboratorio di torrefazione della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.