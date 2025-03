Oasport.it - Pattinaggio di figura: non riesce la rimonta a Guignard-Fabbri. Azzurri quarti ai Mondiali

Alla fine ce l’hanno fatta. Dopo i brutti sporadici antipasti visti nelle due passate stagioni, Lilah Fear e Lewis Gibson hanno battuto Charléne-Marco, facendoli scivolare giù dal podio ai Campionati2025 didi, competizione in fase di svolgimento questa settimana a Boston, presso l’imponente e tecnologico TD Garden. Un segnale brutto, arrivato dopo un’annata sportiva in cui i veteranisi sono sempre ritrovati immeritatamente vicinissimi i britannici, quasi a voler neutralizzare una superiorità che in realtà è palese agli occhi di tutti, ad eccezione evidentemente di qualche addetto ai lavori.Il blitz dei danzatori d’Oltremanica si è consumato grazie al vantaggio accumulato nella rhythm dance, dove sono riusciti ad ottenere un margine di 82 centesimi rispetto agli allievi di Barbara Fusar Poli, ritrovatisi in una situazione tutt’altro che semplice, in quanto chiamati allacon un free program difficile e raffinatissimo, ma allo stesso tempo accolto durante l’annata sportiva da una ricezione fredda da parte della giuria.