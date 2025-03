Pattinaggio artistico Mondiali Boston 2025 | Guignard Fabbri quarti al termine della Rhythm Dance

Leggi su Sportface.it

Piccola doccia fredda per gli appassionati diitaliano ai Campionatidisciplina in corso di svolgimento al TD Garden di. Alprova di danza ritmica che si è disputata venerdì pomeriggio la coppia italiana campione d’Europa composta da Chalenee Marcoè solo in quarta posizione, staccata di oltre sette punti dal primo posto occupato dai padroni di casa e campioni del mondo in carica Madison Chock/Evan Bates.Nessun errore evidente per la coppia dell’Ice Lab di Bergamo, ma i livelli di difficoltà assegnati ai loro elementi da parte dei giudici sono stati particolarmente bassi, tanto da lasciare piuttosto perplessi gli stessi protagonisti: “Non so esattamente cosa sia successo – ha detto Marcoalprova – a noi non è sembrato di aver pattinato male a livello tecnico, c’erano alcuni passaggi in cui eravamo un po’ rigidi, probabilmente, non abbiamo certo pattinato al nostro meglio, ma non ci sembrava di aver fatto male.