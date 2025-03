Oasport.it - Pattinaggio artistico: Alysa Liu trionfa a sorpresa ai Mondiali. Top 15 per Lara Naki Gutmann

Incredibile a TD Garden di Boston. Contro qualsiasi favore del pronostico,Liu ha vinto la medaglia d’oro nella gara individuale femminile ai Campionati2025 di, confermando così la leadership conquistata tra lo stupore generale nello short program. SI tratta di un risultato quasi senza precedenti, in quanto arrivato subito, al primo anno dal rientro alle competizioni, dopo che l’atleta aveva annunciato il ritiro nel 2022. Era dal 2005 che una statunitense non saliva sul gradino più alto del podio in una rassegna iridata.Un po’ come successo nel segmento breve, anche in quello più lungo la padrona di casa è stata brava a ridurre al minimo gli errori rispetto alla concorrenza presentando un programma sicuro, composto da sette tripli e tre doppi tra cui un axel, portati tutti a casa malgrado una tecnica in alcuni tratti discutibile che le ha comunque consentito di spingersi fino a 148.