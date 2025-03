Ilgiorno.it - Passione numismatica: “Non è un sapere per pochi. Medaglie e francobolli raccontano la nostra storia (e non solo)”

Brescia, 29 marzo 2025 – A Grottaferrata, in provincia di Roma, è stata fondata l’AccademiaItaliana. Sono stati diciotto i fondatori che hanno voluto dare vita ad un’associazione culturale, senza fini di lucro, che ha come scopo la promozione della ricerca scientifica nel campo degli studi numismatici, della medaglistica, della cartamoneta e di tutte le materie collegate. Tra i promotori di questo progetto si segnalano due bresciani, Andrea Boroni e Antonella Saiani, consigliere e tesoriere il primo e unica donna presente al momento della fondazione la seconda. I due, che sono avvocati di professione e fanno coppia anche nella vita privata, hanno deciso di offrire il loro contributo alla diffusione ed alla valorizzazione di una materia come la, che costituisce una parte significativa del percorso storico e culturale che ha attraversato i secoli.