Ilgiorno.it - Passeggeri in aumento del 12%: Malpensa e Linate meglio del pre Covid

Leggi su Ilgiorno.it

Milano - Via libera del Consiglio d’amministrazione di Sea (la società che gestisce gli aeroporti di) ai risultati del 2024, che hanno visto il traffico dei due scali milanesi superare i livelli del 2019, ultimo esercizio non penalizzato dagli effetti della pandemiahanno servito 39,3 milioni di, con undel 12% rispetto al 2023. Nel dettaglio,ha gestito 28,7 milioni didell’11%) e10,6 milioni didel 13%). La merce trasportata è stata pari a 728mila tonnellate, in crescita del 9% rispetto al 2023, mentre i ricavi della gestione, pari a 823,1 milioni di euro, hanno evidenziato undel 7,9%. L’Ebitda consolidato, pari a 350,5 milioni di euro, risulta in crescita di 15,2 milioni rispetto all’esercizio precedente.