Quotidiano.net - Passaporti, cosa cambia (poco). Novità per la carta d’identità

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 marzo 2025 – Pochi aggiornamenti e formali: per chi ha il passaporto scaduto e deve rifarloo nulla. Lo precisa in una nota la Farnesina dopo che il Consiglio dei ministri ieri ha approvato un disegno di legge allegato alla manovra 2025 in merito di ‘Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero’. Oltre al pacchetto ‘cittadinanza’, il governo ha previsto anche altre misure per “modernizzare servizi come legalizzazioni, anagrafe,e carte d`identità valide per l`espatrio”. Sollecitato sui dettagli proprio in merito alla questione dei, il ministero degli Esteri oggi chiarisce che le modifiche alla legge sono “di carattere formale”, “piccoli aggiustamenti” per rendere la normativa (che ha quasi 60 anni: è del 1967) aggiornata e “coerente con standard internazionali in uso negli ultimi anni”.