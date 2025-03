Ilrestodelcarlino.it - Parte degli ultrà neroverdi resta fuori con i tifosi granata

Duemilain corteo e decisi are sotto la curva sud per tutta la durata della partita; quattrocento uomini "sul campo" per garantire l’ordine pubblico e un centinaio didallo stadio (pure loro) per protestare contro il club per il quale tifano. Surreale. Una situazione che ha dell’incredibile. Sassuolo-Reggiana doveva essere una festa del calcio e del tifo, invece si è tramutata in una partita ad alto livello di rischio. La scintilla che ha fatto accendere il moto di protesta è stata la decisione del Sassuolo (per regolamento assolutamente legittima) di non venire incontro alla richiesta di Reggiana, Prefettura e Comune che avrebbero voluto l’inversione delle curve, ossia di lasciare i supportersnella sud (la culla del tifo) pur essendo in questa partita ospiti.