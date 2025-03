Ilfattoquotidiano.it - Parma, a Fontevivo una targa ai caduti di Salò. Anpi e M5s: “Inaccettabile”

La decisione di apporre unacommemorativa aie dispersi militari e civili della Repubblica sociale italiana nel cimitero di, in provincia di, scatena dure reazioni. L’diparla di “atto grave e”, mentre il Movimento 5 Stelle avverte che iniziative di questo tipo “rischiano di smembrare il tessuto sociale”.Laè stata voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Tommaso Fiazza, nel frattempo decaduto dopo l’elezione in consiglio regionale. La delibera che ha autorizzato l’apposizione, approvata il 12 dicembre scorso, accoglieva una richiesta dell’Associazionee dispersi della Rsi e parlava di un “percorso di recupero della memoria storica” per trasmettere la storia italiana alle nuove generazioni.Parole che l’respinge con fermezza.