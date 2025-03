Iltempo.it - Parla Stasi: "Spero nella verità". Il futuro? "Una famiglia da Mulino Bianco"

Torna are Alberto. Dalla speranza di venire scagionato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco, ormai quasi 18 anni fa, all'estraneità con il nuovo indagato Andea Sempio fino ai progetti per iluna volta uscito dal carcere, per il quale l'ex bocconiano, oggi 41enne, vede unatipo ""., condannato per l'omicidio di Chiara Poggi,in un'intervista che andrà in onda domenica 30 marzo in prima serata su Italia 1 a "Le Iene presentano: Inside". "È uno tsunami di emozioni, chiamiamolo così. Io mi auguro che si possa arrivare alla, alla giustizia, per Chiara soprattutto, per la sua, per tutti quanti. È una cosa a cui tengo molto, ma diciamo che, più che altro, sono in attesa degli sviluppi, ecco", afferma Alberto