Iodonna.it - Parla Leonie Radine la curatrice della mostra. Sentire la presenza di New York in uno spazio dell'Alto Adige, dalla vocazione internazionale.

Bolzano, 28 mar. (askanews) – È possibile vivere unacome se si fosse all’interno di un romanzo come “Underworld” di Don Delillo? È possibilefisicamente laNewdegli Anni Ottanta, con la sua energia e le sue contraddizioni, mentre si è in un eleganteespositivo in? Leggi anche › A Zagabria c’è un museorisata, contro la negatività che ci circonda “Graffiti”, al Museion di BolzanoLa risposta a entrambe queste domande è sì: può succedere visitando l’esposizione “Graffiti” al Museion di Bolzano, che si conferma uno dei luoghi di cultura più originali d’Italia, con una fortissima e vivace. «Ci sono già state molte mostre sui graffiti – ha detto ad askanews la– ma questa è davvero un’altra angolazione, un’altra prospettiva, un altro discorso sui graffiti, che si riflette più come un modo di guardare alle realtà urbane e ai paesaggi urbani che come un movimento che viene storicizzato in unaistituzionale».