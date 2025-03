Ilrestodelcarlino.it - Parco delle Mondine: al via la riforestazione con metodo Miyawaki

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Rio Saliceto ha avviato un progetto di forestazione al, grazie a un contributo di fondi pubblici regionali per poco più di 17 mila euro. Si prevede una piccola foresta urbana adottando il "", che permette di realizzare foreste ad alta biodiversità e a crescita rapida, con una capacità superiore di assorbire anidride carbonica e migliorare la qualità dell’aria. "Vogliamo offrire ai cittadini uno spazio verde rigenerante e contribuire a migliorare il nostro ambiente, un passo alla volta – dichiara l’assessore Eleonora Ripa (foto) – con ildestinato a diventare non più solo un luogo di aggregazione, ma anche un laboratorio a cielo aperto per la biodiversità". Per la progettazione della foresta urbana, il Comune si è avvalso della collaborazione di Tiny Forest, un’associazione di promozione sociale specializzata nel, che vanta una solida esperienza su diversi territori e ha come obiettivo l’incremento della biodiversità vegetale, soprattutto in ambito urbano, con benefici tangibili per l’ambiente e la salute psicofisica dei cittadini.