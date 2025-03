Calciomercato.it - Paratici a rischio, ritorno a sorpresa: svelata la verità

L’ex Cfo della Juventus è il primo nome della dirigenza del Milan per rinforzare la società: le indiscrezioni dall’InghilterraIl nome di Fabioè tornato d’attualità nelle ultime settimane per un possibilein Serie A, dopo che si è dimesso dal suo incarico di direttore generale calcistico del Tottenham lo scorso aprile in seguito alla sospensione da parte della Fifa per le note vicende ai tempi della Juventus. Una sospensione che terminerà alla fine di giugno, per questoè stato accostato a diversi club, tra cui la stessa Juve, il Milan e ancora il Tottenham, per una tempo pieno immediato.Fabio(LaPresse) – calciomercato.itIn tanti hanno riportato che l’ex Cfo bianconero, che ha continuato ad assistere alle partite degli Spurs, è stato figura importante come consulente del presidente Daniel Levy durante la squalifica e i due sarebbero comunque in costante contatto per quanto riguarda gli affari calcistici della società londinese.