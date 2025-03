Internews24.com - Papaleo svela: «Nasco e cresco tifoso dell’Inter, poi il colpo di fulmine che mi ha reso un romanista»

di RedazioneIl noto attore Roccoracconta di come è passato dal tifare Inter, al tifare Napoli e, infine, alla passione per la RomaIntervenuto a Propaganda Live, il noto attore Roccoracconta l’evolversi della sua “carriera” dadi calcio, che è cominciata con il tifo per l’Inter ma si è poi evoluta, prima col Napoli di Maradona e infine con la Roma.PAROLE – «Te lo dico in breve., gioco a pallone sono ancora, poi vengo a Roma, all’università, a un certo punto scuola di recitazione e mi rivergino, cioè mi allontano dal calcio, perché mi prende quest’altra passione. E insomma mi rivergino e quindi passo degli anni senza grande tifo. Anzi, ho anche una piccola parentesi didel Napoli ma diventodel Napoli non col cuore ma col cervello.