Thesocialpost.it - Papa Francesco, ancora niente da fare: salta il Giubileo dei malati

Leggi su Thesocialpost.it

A una settimana dalle dimissioni dal Policlinico Gemelli, avvenute domenica scorsa,prosegue il suo recupero nella residenza di Casa Santa Marta. Oggi, il Vaticano ha ufficializzato che il Pontefice non sarà presente aldei, che si svolgerà nel prossimo fine settimana, né parteciperà all’Angelus di domani, che sarà diffuso attraverso un testo scritto da lui.La sua convalescenza continua in privatoNonostante le difficoltà di parola che lo hanno costretto a una breve pausa,sta continuando la sua convalescenza con un’intensa terapia farmacologica, fisioterapia respiratoria e motoria, senza ricevere visite. Ilha comunque espresso la sua vicinanza ai pellegrini, inviando messaggi scritti per coloro che sono arrivati a Roma per ildei preti confessori e i pellegrini provenienti dalla Repubblica Ceca.