Donnapop.it - Paolo Fox ha moglie e figli? Ecco la rivelazione inaspettata dell’astrologo

Leggi su Donnapop.it

Chi è ladiFox? L’astrologo più famoso della televisione haoppure no?Da sempreFox consiglia ai suoi estimatori di “uscire e verificare” le notizie che lui stesso dà sui segni che arrivano dalle Stelle. Nelle sue previsioni parla di amore, fortuna, salute, lavoro e molto altro. Ma come mai su di lui si sa poco e niente?Nonostante la sua notorietà, l’astrologo della tv non ama parlare di sé; da sempre, tuttavia, il grande pubblico si chiede chi sia suae se abbia dei. Nel salotto di Domenica In, incalzato dalla grande Mara Venier, proprioFox si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sulla sua vita amorosa.Chi è ladiFox?Mara Venier, nel salotto della sua trasmissione, ha chiesto aFox se fosse fidanzato o sposato e l’astrologo ha immediatamente negato tutto.