Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia bella novità di coppia | Insieme nel programma tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Interessante retroscena su. Quasi un mese fa, era il 3 marzo, sono stati colpiti dal devastante lutto con la perdita dell’amatissima Eleonora Giorgi, mamma di lui e suocera per lei. Ma ora lapotrebbe provare a mettersi alle spalle i bruttissimi momenti vissuti con una nuova esperienza professionale.Infatti, stando agli ultimi rumor riportati dal sito Novella 2000,potrebbero essere tra i protagonisti dell’attesotv, che inizierà tra non molto. E le trattative sarebbero già state avviate, nonostante non ci siano ancora ufficialità in merito.Leggi anche: “Denuncia”.: dopo il lutto in famiglia, anche questa brutta notizianel nuovotv? L’indiscrezionesarebbero stati individuati come i candidati idonei alla partecipazione a questo nuovotelevisivo, che andrà in onda su Canale 5 dopo la fine del Grande Fratello.