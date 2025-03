Anteprima24.it - Pannarano, la maggioranza: “Il campo sportivo sarà presto realtà”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilavrà a disposizione un impianto nuovo, moderno e, soprattutto, omologato e pienamente regolare nell’ottica della partecipazione ai campionati di calcio”. Lo fanno presente dal gruppo didiguidato dal sindaco Antonio Iavarone. “Nel progetto originario di rifacimento del– proseguono dalla squadra amministrativa – vi erano gravi carenze: gli spogliatoi non erano a norma Coni (mancavano lo spogliatoio degli arbitri e l’infermeria con wc per disabili); vi era la persistenza di barriere architettoniche; l’importo dei lavori ipotizzato del vecchio progetto era molto più basso rispetto alladel mercato. In pratica, il vecchio progetto, così come predisposto dalla precedente Amministrazione, non poteva ottenere il parere positivo del Coni che è necessario per l’omologazione: avremmo cioè avuto una struttura che non si sarebbe potuta utilizzare per i campionati agonistici.