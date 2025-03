Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1: De Akker corsara a Brescia, vetta solitaria per la Pro Recco

Si completa la 24ma e terzultima giornata della stagione regolare dellaA1 2024-2025 dimaschile e si interrompe la corsa a braccetto di Proin testa alla classifica: i liguri vincono in trasferta contro la Roma Vis Nova per 6-17, mentre i lombardi cedono in casa al DeTeam per 6-7.Torna così a sperare nel secondo posto il Savona, che si porta a -4 dai lombardi a due turni dal termine grazie alla vittoria per 6-19 in casa del fanalino di coda Onda Forte: nel prossimo turno i liguri ospiteranno proprio ini ed avranno l’opportunità di andare a -1, per sfruttare poi il match-Proall’ultima giornata.Ci sarà un duello per la qualificazione alle semifinali scudetto: il Trieste, che passa per 10-12 in casa del Telimar, resta agganciato al DeTeam a quota 43 al quarto posto, con gli alabardati che hanno a proprio favore la differenza reti negli scontri diretti con i felsinei.